Tutto facile per Serena e Osaka. Thiem soffre nel 1° set ma avanza. Wawrinka ok (Di lunedì 8 febbraio 2021) Con tre settimane di ritardo rispetto alla tradizione che lo vuole al via a metà gennaio, è scattato nella notte italiana il primo Slam del 2021, l'attesissimo Open d'Australia con i duri protocolli ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Con tre settimane di ritardo rispetto alla tradizione che lo vuole al via a metà gennaio, è scattato nella notte italiana il primo Slam del 2021, l'attesissimo Open d'Australia con i duri protocolli ...

faber_samir : RT @Erianna171: Quando la vita era più facile E si potevano mangiare anche le fragole Perché la vita è un brivido che vola via È tutto un e… - Globe1078 : RT @azzurroneve: Dosi giornaliere di tenerezza. E tutto sarebbe più facile.?? - Dida_ti : RT @Erianna171: Quando la vita era più facile E si potevano mangiare anche le fragole Perché la vita è un brivido che vola via È tutto un e… - bellalilli16 : RT @Erianna171: Quando la vita era più facile E si potevano mangiare anche le fragole Perché la vita è un brivido che vola via È tutto un e… - lasarina29 : RT @Giulian86096510: Trovo tutto questo molto sgradevole , e questo è il motivo per il quale sosterrò questo profilo con il massimo rispett… -