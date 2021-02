Tutti gli acquisti esclusi dalla Lotteria degli Scontrini, focus su farmacie e benzinai (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ci sono ancora alcuni dubbi sugli acquisti esclusi dalla Lotteria degli Scontrini per coloro che hanno appena cominciato a partecipare alla campagna per favorire i pagamenti elettronici dallo scorso 1 febbraio. Non proprio tutte le spese effettuate con carte danno il diritto di ricevere i biglietti virtuali per le estrazioni dei prossimi premi. Meglio approfondire l’argomento dopo un primo articolo dedicato sulle nostre pagine e con l’ausilio di un video ufficiale esplicativo del regolamento interno all’iniziativa. Va detto subito che gli acquisti esclusi dalla Lotteria degli Scontrini non sono affatto pochi. Ormai è chiaro a Tutti che qualsiasi pagamento online non ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ci sono ancora alcuni dubbi sugliper coloro che hanno appena cominciato a partecipare alla campagna per favorire i pagamenti elettronici dallo scorso 1 febbraio. Non proprio tutte le spese effettuate con carte danno il diritto di ricevere i biglietti virtuali per le estrazioni dei prossimi premi. Meglio approfondire l’argomento dopo un primo articolo dedicato sulle nostre pagine e con l’ausilio di un video ufficiale esplicativo del regolamento interno all’iniziativa. Va detto subito che glinon sono affatto pochi. Ormai è chiaro ache qualsiasi pagamento online non ...

virginiaraggi : Invito tutti al rispetto delle regole: indossiamo la mascherina e manteniamo il distanziamento previsto. Ricordiamo… - chetempochefa : “C’è una specie di gara in tutto il Mondo tra chi crede nella democrazia,nell’inclusione,nelle possibilità economic… - pisto_gol : “Come mai un allenatore così bravo è stato inattivo per due anni mentre allenatori pluri-esonerati trovavano tutti… - kttxhynjn : RT @spritzino: gli esami da 6 crediti sono i più stronzi di tutti e non mi farete mai cambiare idea - f_trevisiol : RT @yleniaindenial: Gli americani avranno anche L'halftime del #SuperBowl ma noi abbiamo riuniti i Ricchi&Poveri e li abbiamo messi tutti n… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti gli Consultazioni, Draghi a Montecitorio: nel pomeriggio al via il secondo giro. Domani vedrà Lega, Pd e M5S DIRETTA

...al Quirinale è disposto persino a guidare un governo di unità nazionale (Dio ce ne scampi) se gli ... potenzialmente aperto a tutti i partiti presenti in Parlamento, per affrontare le tre emergenze ...

Francesca Michielin annuncia 'FEAT (Fuori dagli spazi)': "Per celebrare la collettività"

[CS] FEAT (Fuori dagli spazi) è il titolo del nuovo progetto di Francesca Michielin in uscita il 5 marzo per Sony Music in tutti gli store e su tutte le piattaforme digitali. Un disco in continua evoluzione che cresce e si arricchisce per raccontare la bellezza dell'incontro, attraverso l'unione di artisti e amici di ...

Italia tra giallo e micro zone rosse: tutti gli indici Rt delle Regioni QuiFinanza Lei mi parla ancora: stasera in tv un inedito Renato Pozzetto nel film di Pupi Avati

Tutto quello che c'è da sapere su Lei mi parla ancora, il nuovo film di Pupi Avati stasera in tv su Sky con un inedito Renato Pozzetto ...

Angelica, il nuovo video di «Karma» in anteprima

La cantautrice torna con un nuovo album, «Storie di un appuntamento». E qui ci mostra il bello di tornare a cantare (e ballare) dopo un anno così difficile. «Il karma è quella cosa che ci portiamo die ...

...al Quirinale è disposto persino a guidare un governo di unità nazionale (Dio ce ne scampi) se... potenzialmente aperto ai partiti presenti in Parlamento, per affrontare le tre emergenze ...[CS] FEAT (Fuori dagli spazi) è il titolo del nuovo progetto di Francesca Michielin in uscita il 5 marzo per Sony Music instore e su tutte le piattaforme digitali. Un disco in continua evoluzione che cresce e si arricchisce per raccontare la bellezza dell'incontro, attraverso l'unione di artisti e amici di ...Tutto quello che c'è da sapere su Lei mi parla ancora, il nuovo film di Pupi Avati stasera in tv su Sky con un inedito Renato Pozzetto ...La cantautrice torna con un nuovo album, «Storie di un appuntamento». E qui ci mostra il bello di tornare a cantare (e ballare) dopo un anno così difficile. «Il karma è quella cosa che ci portiamo die ...