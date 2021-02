Trucco sexy San Valentino: make up rossetto rosso per sempre (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il vostro Trucco sexy San Valentino è servito. Ogni San Valentino della vostra vita e per ogni appuntamento romantico o caliente in qualsiasi giorno dell’anno. Il make up con rossetto rosso non delude mai. Il vostro umore, per primo. Che, grazie alla vitalità del color scarlatto, migliora. E il vostro partner: perché il rosso, colore della vita e della passione, accendo il desiderio. Scalda l’atmosfera. Considerazioni banali per chi cerca come realizzare un Trucco sexy? Non si direbbe, visto che i più grandi couturier della storia hanno affidato al rosso le loro collezioni migliori. Trucco sexy San Valentino: scegliete un rossetto ... Leggi su amica (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il vostroSanè servito. Ogni Sandella vostra vita e per ogni appuntamento romantico o caliente in qualsiasi giorno dell’anno. Ilup connon delude mai. Il vostro umore, per primo. Che, grazie alla vitalità del color scarlatto, migliora. E il vostro partner: perché il, colore della vita e della passione, accendo il desiderio. Scalda l’atmosfera. Considerazioni banali per chi cerca come realizzare un? Non si direbbe, visto che i più grandi couturier della storia hanno affidato alle loro collezioni migliori.San: scegliete un...

Lithium_salts : Per i 'doesn't care' vi regalo un po' di alcol etilico per pulirvi il trucco da clown che avete in faccia, nel dubb… - mvalfoy : amore io mi trucco, faccio sesso, mi vesto sexy e comunque riconosco che queste cose non sono pienamente una libera… - whynothere62 : RT @EvaXdress: Anche lui (lei) al trucco! ?????? ?? ci tiene ad essere sempre preparata ed a posto per voi... magari in attesa di un fugace i… - goldrek75 : RT @anna_dtt: Attraverso il trucco ogni donna risalta la propria immagine e la propria identità esprimendo nn solo ciò che è , ma anche ciò… - anna_dtt : Attraverso il trucco ogni donna risalta la propria immagine e la propria identità esprimendo nn solo ciò che è , ma… -