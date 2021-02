Tropea, svuotavano tombe e distruggevano i cadaveri per avere posti liberi al cimitero: tre arresti (Di lunedì 8 febbraio 2021) In manette il custode del camposanto che aveva messo organizzato un vero business. Il giudice: "Gli indagati sono dediti alla commissione di gravi delitti contro la pietà dei defunti attuati con fredda lucidità e modalità cruente e a dir poco deprecabili” Leggi su repubblica (Di lunedì 8 febbraio 2021) In manette il custode del camposanto che aveva messo organizzato un vero business. Il giudice: "Gli indagati sono dediti alla commissione di gravi delitti contro la pietà dei defunti attuati con fredda lucidità e modalità cruente e a dir poco deprecabili”

