Trento-Novosibirsk | data | orario | diretta tv e streaming Champions League 2020 2021 volley

(Di lunedì 8 febbraio 2021) L’Itas Trentino sfida la Lokomotiv: eccoe come vedere intv eil match della Pool E dellamaschile. Prima sfida per la formazione di Lorenzetti in questo secondo torneo della fase a gironi della massima competizione europea per club, in programma a Friedrichshafen (Germania). Dopo le tre vittorie ottenute nella “bolla” casalinga,vuole assicurarsi il passaggio ai quarti di finale conquistando altri due successi. Obiettivo tre punti dunque contro la compagine russa, che all’anè uscita sconfitta solamente al tie-break. REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? IL CALENDARIO COMPLETO DELLA POOL E RISULTATI E CLASSIFICHE ...

sportface2016 : #volley #CLVolleyM #Trento-#Novosibirsk in tv: ecco data, orario e come vedere la sfida dei gironi di Champions L… -

Ultime Notizie dalla rete : Trento Novosibirsk

Sportface.it

...impegno è in programma per martedì 9 febbraio alle ore 17 contro i russi del Lokomotiv: ... giocato questa sera alla BLM Group Arena di. Itas Trentino - Consar Ravenna 3 - 1 (25 - 19, ......impegno è in programma per martedì 9 febbraio alle ore 17 contro i russi del Lokomotiv: ... giocato questa sera alla BLM Group Arena di. Itas Trentino - Consar Ravenna 3 - 1 (25 - 19, ...Volley, Trento-Novosibirsk: data, orario e come vedere in diretta tv e streaming la sfida della Pool E di Champions League maschile 2020/2021 ...Trento è in partenza per Friedrichshafen dove si giocherà la bolla di Champions che vedrà impegnata la squadra di Lorenzetti. Nelle ultime ore è nato un problema che riguarda i tedeschi padroni di cas ...