Trasporti | 2020 anno buio | Covid ha dimezzato traffico passeggeri

(Teleborsa) – La pandemia di Covid-19 ha pesantemente colpito il settore dei Trasporti che ha riportato riduzioni delle attività di proporzioni "inimmaginabili". L'Indicatore Trasporti Confcommercio (ITC) registra, infatti, un crollo della mobilità dei passeggeri di quasi il 50%, con cadute del traffico che vanno dal 32,2% per le autostrade al 41,7% per le ferrovie per toccare un picco del 73% per il trasporto aereo e navale. Più contenute, ma pur sempre eccezionali, le variazioni dl trasporto merci che ha complessivamente registrato un calo del 18,7%: su gomma (-25,8%), trasporto aereo (-23,6%). E' quanto emerge dall'Osservatorio Congiunturale Trasporti dell'Ufficio Studi di Confcommercio, realizzato in collaborazione con Conftrasporto.

