Tragedia nel mondo dell’alpinismo: muore il famoso “Cala” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il noto alpinista Carlo Alberto Cimenti, detto “Cala”, è uno dei due alpinisti morti sotto la neve nella zona di Sestriere. Una valanga nel Sestriere ha travolto oggi pomeriggio due alpinisti, uccidendoli. Una delle due vittime era il famoso Carlo Alberto Cimenti detto “Cala”, lo scialpinista che scalò il Nanga Parbat nel 2019 ed ha compiuto molte altre mirabolanti imprese nel campo alpinistico. Aveva vinto anche il Covid appena iniziata la pandemia, come condiviso sui suoi social media: “La mia attenzione non è più al chilo o meno che ho preso per poter volare con quella vela o no ma è fissa alle tacchette del termometro, a ogni respiro che non deve essere peggio di quello precedente. E così vado avanti, giorno dopo giorno. Il mio obiettivo ora non è arrivare in cima a una montagna, ma arrivare al giorno dopo nelle ... Leggi su chenews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il noto alpinista Carlo Alberto Cimenti, detto “”, è uno dei due alpinisti morti sotto la neve nella zona di Sestriere. Una valanga nel Sestriere ha travolto oggi pomeriggio due alpinisti, uccidendoli. Una delle due vittime era ilCarlo Alberto Cimenti detto “”, lo scialpinista che scalò il Nanga Parbat nel 2019 ed ha compiuto molte altre mirabolanti imprese nel campo alpinistico. Aveva vinto anche il Covid appena iniziata la pandemia, come condiviso sui suoi social media: “La mia attenzione non è più al chilo o meno che ho preso per poter volare con quella vela o no ma è fissa alle tacchette del termometro, a ogni respiro che non deve essere peggio di quello precedente. E così vado avanti, giorno dopo giorno. Il mio obiettivo ora non è arrivare in cima a una montagna, ma arrivare al giorno dopo nelle ...

