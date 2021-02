Tragedia durante il battesimo | neonato muore dopo il rito dell’immersione

(Di lunedì 8 febbraio 2021) È bufera sulla Chiesa ortodossalaavvenutaunin Romania: un bimbo di 6 settimane sarebbe morto in seguito al, e il caso, riporta Ansa, è ora al centro di un’inchiesta per omicidio colposo.ilin Romania Il bambino di 6 settimane protagonista del tragico episodio in Romania sarebbe decedutoessere stato immerso per 3 volte nell’acqua santa, testa compresa,ildelnella chiesa di San Costantino e Elena della città di Suceava. La notizia, riportata dalla Bbc, ha fatto il giro dei media su scala internazionale, alimentando un acceso ...

È bufera sulla Chiesa ortodossa dopo la tragedia avvenuta durante un battesimo in Romania: un bimbo di 6 settimane sarebbe morto in seguito al rito dell'immersione, e il caso, riporta Ansa, è ora al centro di un'inchiesta per omicidio ...