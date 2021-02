Tra mercoledì e giovedì il voto tra i 5 Stelle sul sì al governo. Anche la Lega vota il Recovery in Ue (Di lunedì 8 febbraio 2021) I pentastellati affidano alla base la decisione di appoggiare o meno un esecutivo Draghi. Intanto l'ex premier Conte conferma che non entrerà nella squadra dell'ex numero uno della Bce. Di Maio invita ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 8 febbraio 2021) I pentastellati affidano alla base la decisione di appoggiare o meno un esecutivo Draghi. Intanto l'ex premier Conte conferma che non entrerà nella squadra dell'ex numero uno della Bce. Di Maio invita ...

