Tour de la Provence 2021 | il percorso e le tappe 4 giorni di gara da Aubagne a Salon de Provence C’è il Mont Ventoux

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 febbraio 2021) 667 chilometri per quattro, dae de, scandiranno la sesta edizione delde la. Dopo l’Etoile de Bessèges, la Francia torna nuovamente protagonista di questa primissima parte stagionale, proponendo quattrodida giovedì 11 febbraio a domenica 14 febbraio. Sarà un’altra occasione per poter vedere in campo la condizione di iniziodel meglio del ciclismo internazionale presente in corsa, in questo breve ma intenso test in vista del clou della prima metà di questa nuova annata ciclistica. In occasione della prima frazione, la– Six-Fours-les-Plages (179,3 km), i corridori si troveranno subito di fronte alla prima insidia ...