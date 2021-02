Totoministri: tutti i candidati tecnici e politici tra conferme, ritorni e novità (Di lunedì 8 febbraio 2021) Governo Draghi: i ministri quotati. Già da qualche giorno si avvalora l’ipotesi di un governo tecnico-politico, sulle orme di quello guidato da Ciampi. Secondo le indiscrezioni riportate da Tgcom24, Mario Draghi avrebbe già definita in testa, o quasi, la squadra di tecnici che chiamerà ai ministeri. I nomi che complicano il quadro sono quelli politici, vista la grande maggioranza che si è venuta a formare. Draghi protenderebbe per lasciare fuori i leader dei partiti per agevolare l’ingresso dei “numeri due”. Le fonti confermano inoltre che Draghi vorrebbe un governo con una più ampia presenza femminile, con più delle otto donne che rientravano nell’esecutivo Conte. E’ questione di ore prima di avere conferma delle indiscrezioni. >> Nicola Zingaretti: «Sull’Europa Salvini ha dato ragione al Pd, non ci siamo spostati noi» Lega, M5S e Forza ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Governo Draghi: i ministri quotati. Già da qualche giorno si avvalora l’ipotesi di un governo tecnico-politico, sulle orme di quello guidato da Ciampi. Secondo le indiscrezioni riportate da Tgcom24, Mario Draghi avrebbe già definita in testa, o quasi, la squadra diche chiamerà ai ministeri. I nomi che complicano il quadro sono quelli, vista la grande maggioranza che si è venuta a formare. Draghi protenderebbe per lasciare fuori i leader dei partiti per agevolare l’ingresso dei “numeri due”. Le fonti confermano inoltre che Draghi vorrebbe un governo con una più ampia presenza femminile, con più delle otto donne che rientravano nell’esecutivo Conte. E’ questione di ore prima di avere conferma delle indiscrezioni. >> Nicola Zingaretti: «Sull’Europa Salvini ha dato ragione al Pd, non ci siamo spostati noi» Lega, M5S e Forza ...

