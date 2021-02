Torta agli amaretti con cioccolato fondente: la delizia morbida e profumata (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il dolce che ti proponiamo oggi è morbido e profumato. Se ti piacciono gli amaretti, è proprio la Torta che fa per te. Ad aumentare la sua golosità, nell’impasto ci sono anche pezzettini di cioccolato amaro. È un dolce che va benissimo per la colazione del mattino, ma può “funzionare” benissimo anche per il dopo pranzo o la merenda dei bambini. Vediamo come di prepara. Gli ingredienti Gli ingredienti che ti servono sono questi: quattro uova; due etti di zucchero semolato; la stessa quantità di farina doppio zero; 200 grammi di burro; 200 grammi di amaretti; 100 grammi di cioccolato fondente; una dose di lievito vanigliato; un bicchiere di latte; sale q.b. La preparazione Prepara due ciotole. Rompi le uova una per volta separando i rossi dalle chiare. I tuorli li sbatti con lo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il dolce che ti proponiamo oggi è morbido e profumato. Se ti piacciono gli, è proprio lache fa per te. Ad aumentare la sua golosità, nell’impasto ci sono anche pezzettini diamaro. È un dolce che va benissimo per la colazione del mattino, ma può “funzionare” benissimo anche per il dopo pranzo o la merenda dei bambini. Vediamo come di prepara. Gli ingredienti Gli ingredienti che ti servono sono questi: quattro uova; due etti di zucchero semolato; la stessa quantità di farina doppio zero; 200 grammi di burro; 200 grammi di; 100 grammi di; una dose di lievito vanigliato; un bicchiere di latte; sale q.b. La preparazione Prepara due ciotole. Rompi le uova una per volta separando i rossi dalle chiare. I tuorli li sbatti con lo ...

