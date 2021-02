“Torniamo padroni del nostro destino | cancelliamo il debito della Bce” | l’appello degli economisti di tutta Europa

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Lo abbiamo sempre detto: le regole imposteci dalla gabbia europea hanno portato l’Italia a immani perdite. I benefici? Nessuno. Mentre gli italiani vedevano sgonfiare le proprie ricchezze, solo alcuni tra gli Stati membri ne hanno beneficiato. La Germania è, di questo, un esempio impeccabile. I continui tagli che si sono susseguiti durante il corsoanni in nomefollia europeista di rientrare nel, ha comportato il depauperamento dei sistemi delPaese: il sistema sanitario, il sistema scolastico, il sistema delle infrastrutture e dei trasporti e non solo. A pagare queste scelerate regole cittadini e piccole e medie imprese. Qualcuno finalmente sta iniziando a rendersi conto delle condizioni disastroserealtà in cui ci ritroviamo e chiede che la follia si fermi. ...

