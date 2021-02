Torino. Taxi abusivo Kabu Kabu: la Municipale sequestra l’auto (Di lunedì 8 febbraio 2021) Venerdì sera agenti del Comando di Porta Palazzo della Polizia Municipale, durante i normali controlli di polizia stradale in piazza della Repubblica, hanno posto sotto sequestro una CITROEN XARA per essere stata adibita a Taxi senza la prescritta autorizzazione (art. 86 C.d.S.) e sanzionato il conducente, un uomo di 46 anni di nazionalità nigeriana, per aver svolto il servizio di Taxi sprovvisto del prescritto Certificato di Abilitazione Professionale (art. 116 C.d.S.) e per il rifiuto di trasportare e custodire il veicolo sequestrato (art. 213 C.d.S.). Al conducente è stata anche ritirata la patente di guida. Gli agenti avevano notato una donna che, dopo aver avuto un breve colloquio con un uomo fermo nel parcheggio tra via Cottolengo e corso Regina Margherita, abitualmente utilizzato dai Taxi ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 8 febbraio 2021) Venerdì sera agenti del Comando di Porta Palazzo della Polizia, durante i normali controlli di polizia stradale in piazza della Repubblica, hanno posto sotto sequestro una CITROEN XARA per essere stata adibita asenza la prescritta autorizzazione (art. 86 C.d.S.) e sanzionato il conducente, un uomo di 46 anni di nazionalità nigeriana, per aver svolto il servizio disprovvisto del prescritto Certificato di Abilitazione Professionale (art. 116 C.d.S.) e per il rifiuto di trasportare e custodire il veicoloto (art. 213 C.d.S.). Al conducente è stata anche ritirata la patente di guida. Gli agenti avevano notato una donna che, dopo aver avuto un breve colloquio con un uomo fermo nel parcheggio tra via Cottolengo e corso Regina Margherita, abitualmente utilizzato dai...

