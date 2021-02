Tommaso Zorzi lascia il GF Vip stasera con Stefania? Cosa è successo stanotte dopo lo scherzo del bigliettino (Di lunedì 8 febbraio 2021) dopo tante chiacchiere, l’8 febbraio è finalmente giunto. Si tratta di una data fatidica per chi segue il GF Vip e sa bene che potrebbe essere arrivato il momento in cui Tommaso Zorzi (e con lui Stefania Orlando) lascerà il reality di Mediaset. Ma succederà davvero? I due sono pronti al colpo di scena finale? LEGGI ANCHE: — Zenga si giustifica con Zelletta per aver scritto un bigliettino (falso) a Rosalinda: ‘croccantino’ geloso? Cosa è successo stanotte dopo lo scherzo del bigliettino, stasera Tommaso Zorzi lascia il GF Vip? L’8 febbraio è arrivato e lui e Stefania Orlando potrebbero mettere in scena ... Leggi su funweek (Di lunedì 8 febbraio 2021)tante chiacchiere, l’8 febbraio è finalmente giunto. Si tratta di una data fatidica per chi segue il GF Vip e sa bene che potrebbe essere arrivato il momento in cui(e con luiOrlando) lascerà il reality di Mediaset. Ma succederà davvero? I due sono pronti al colpo di scena finale? LEGGI ANCHE: — Zenga si giustifica con Zelletta per aver scritto un(falso) a Rosalinda: ‘croccantino’ geloso?lodelil GF Vip? L’8 febbraio è arrivato e lui eOrlando potrebbero mettere in scena ...

fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - GrandeFratello : “Ma chi te conosce?”... in collegamento Tommaso Zorzi dice la sua!?? #GFVIP - VanityFairIt : In onda l'8 marzo, alla conduzione di Ilary Blasi, nel cast, Giovanni Ciacci e Paul Gascoigne. Tra gli opinionisti,… - marikaj28 : RT @Liibyx: Volevo dire agli invasati che si prendono la briga di aprire Instagram, cercare Tommaso Zorzi, andare sul suo ultimo post e scr… - nonvogliounnom : RT @RamaTrash8: Io come Zelletta quando guardo Tommaso Zorzi. #tzvip -