Tom Cruise, Di Caprio, Lady Gaga: quest’anno tutti nello spazio (Di lunedì 8 febbraio 2021) 2021… sarà ancora Odissea nello spazio. Sì. perché sarà un anno cruciale per l’esplorazione spaziale con missioni che si svilupperanno e consolideranno proprio nel corso dell’anno in corso. Anzitutto, le ambizioni della NASA di tornare sulla Luna con il progetto Artemis si fanno sempre più concrete; il Pianeta Rosso che quest’anno sarà protagonista di ben tre missioni tra cui la missione Tianwen-1 (con orbiter, lander e rover) lanciata dalla Cina. Leggi su vanityfair (Di lunedì 8 febbraio 2021) 2021… sarà ancora Odissea nello spazio. Sì. perché sarà un anno cruciale per l’esplorazione spaziale con missioni che si svilupperanno e consolideranno proprio nel corso dell’anno in corso. Anzitutto, le ambizioni della NASA di tornare sulla Luna con il progetto Artemis si fanno sempre più concrete; il Pianeta Rosso che quest’anno sarà protagonista di ben tre missioni tra cui la missione Tianwen-1 (con orbiter, lander e rover) lanciata dalla Cina.

disinformatico : @repubblica Terzo, Tom Cruise non prenderà uno Shuttle, visto che lo Shuttle ha smesso di volare DIECI ANNI FA. Vol… - disinformatico : @repubblica Secondo, il volo di Tom Cruise è stato rinviato. - _gallina_ : @melati_piero #CazzateSpaziali! Per #PieroMelati di @repubblica , la Stazione Spaziale Internazionale orbita into… - viaggrego : Per Piero Melati di #Repubblica, la Stazione Spaziale Internazionale orbita intorno alla Luna e Tom Cruise volerà s… - katun79 : RT @disinformatico: @repubblica Terzo, Tom Cruise non prenderà uno Shuttle, visto che lo Shuttle ha smesso di volare DIECI ANNI FA. Volerà… -

Ultime Notizie dalla rete : Tom Cruise Domenica 7 Febbraio 2021 Sky e Premium Cinema, Cafe de Flore

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304) Oblivion Tom Cruise, Morgan Freeman e Olga Kurylenko in un blockbuster di fantascienza. Terra, 2077: l'arrivo di una donna a bordo di un'astronave complica ...

Nicole Kidman e Tom Cruise, vent'anni dal divorzio: la loro storia, dalle nozze all'addio

Sono stati per poco più di dieci anni la coppia d'oro di Hollywood. I due attori si erano sposati il 24 dicembre del 1990 e hanno divorziato nel 2001. La notizia della separazione si è iniziata a ...

Nicole Kidman e Tom Cruise, vent'anni dal divorzio: la loro storia, dalle nozze all'addio Sky Tg24 Tom Cruise, Di Caprio, Lady Gaga: quest'anno tutti nello spazio

Partirà a ottobre il primo equipaggi privata verso la Iss. E tra di loro anche Tom Cruise pronto a girare un nuovo episodio della saga Mission Impossible. Ma non sono le uniche missioni verso lo spazi ...

L'uomo che cadde sulla Terra: Paramount+ prepara la serie tv sequel

No, non un remake ma un nuovo alieno con il volto di Baron Mordo da Doctor Strange che arriva sulla Terra con un proposito molto diverso. - Leggi tutto l'articolo su Fantascienza.com ...

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304) Oblivion, Morgan Freeman e Olga Kurylenko in un blockbuster di fantascienza. Terra, 2077: l'arrivo di una donna a bordo di un'astronave complica ...Sono stati per poco più di dieci anni la coppia d'oro di Hollywood. I due attori si erano sposati il 24 dicembre del 1990 e hanno divorziato nel 2001. La notizia della separazione si è iniziata a ...Partirà a ottobre il primo equipaggi privata verso la Iss. E tra di loro anche Tom Cruise pronto a girare un nuovo episodio della saga Mission Impossible. Ma non sono le uniche missioni verso lo spazi ...No, non un remake ma un nuovo alieno con il volto di Baron Mordo da Doctor Strange che arriva sulla Terra con un proposito molto diverso. - Leggi tutto l'articolo su Fantascienza.com ...