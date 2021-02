Tom Brady entra nella leggenda di ogni sport!

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Chi ha detto che i record non sono fatti per essere battuti, non doveva di certo riferirsi a Tom. Il campione senza età di Tampa Bay ha conquistato il suo settimo Super Bowl domenica sera, imponendo ai Buccaneers una sconfitta per 31-9 e rafforzando ulteriormente la sua posizione come il più grande quarterback di sempre nell’epilogo di una carrieraria, che non mostra segni di cedimento., che quando John F. Kennedy è stato eletto presidente aveva appena un paio di settimane, continua ad aggiornare i suoi record e cu ciò che è possibile fare nel mondo dello sport. Il settimo trofeo Vince Lombardi del 43enne – dopo i sei conquistati con i New England Patriots – lo pone di fatto fuori dalla portata diprevedibile sfidante. Nessun altro quarterbackstoria della NFL ha ...

La 55° edizione del Super Bowl è stata vinta dai Tampa Bay Buccaneers . Per il loro quarterback,, è la settima vittoria in dieci Super Bowl disputati in carriera: l'ha ottenuta a 43 anni compiuti e alla sua prima stagione con i Buccaneers, squadra che lui stesso ha portato ai playoff ...è il Goat del football americano Nfl. Adesso ha in bacheca sette Super Bowl , più di chiunque altro. Ha vinto il primo con i Tampa Bay Buccaneers dopo i sei successi con la maglia dei New ...Domenica è entrato ancora di più nella storia. Al primo anno lontano dai Patriots ha saputo trionfare ancora, stavolta contro i Kansas City Chiefs. Con la vittoria nel Super Bowl 2021, Tom Brady, - qu ...Questo titolo viene da lontano, più precisamente dallo scorso marzo, quando Tom Brady decise di stupire il mondo annunciandoci che avrebbe portato il suo talento in Flo… no, non era lui. Tom Brady wil ...