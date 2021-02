The Weeknd e quella giacca rossa che ha richiesto oltre 250 ore di lavoro (Di lunedì 8 febbraio 2021) Durante il Super Bowl LV Halftime Show, The Weeknd ha conquistato il palco, e non solo per la sua grandiosa musica e l'esercito di ballerini che è riuscito a coinvolgere in uno dei più attesi show di sempre, ma anche per il suo impeccabile look. Sempre uguale, ma sempre diverso, aggiungiamo noi. Già, perché anche in questa occasione il cantante canadese ha optato per una giacca che non è certo passata inosservata, e che sembra essere diventata una sorta di uniforme dell'artista. Se avete visto i suoi videoclip, l'ultimo in ordine di tempo è Blinding Lights, ma anche tutte le esibizioni live compresi gli Mtv Video Music Awards 2020 e gli American Music Awards 2020 saprete benissimo di cosa stiamo parlando. La giacca che The Weeknd ha indossato in occasione dell'ultimo Super Bowl è stata indossata sopra una camicia nera ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Durante il Super Bowl LV Halftime Show, Theha conquistato il palco, e non solo per la sua grandiosa musica e l'esercito di ballerini che è riuscito a coinvolgere in uno dei più attesi show di sempre, ma anche per il suo impeccabile look. Sempre uguale, ma sempre diverso, aggiungiamo noi. Già, perché anche in questa occasione il cantante canadese ha optato per unache non è certo passata inosservata, e che sembra essere diventata una sorta di uniforme dell'artista. Se avete visto i suoi videoclip, l'ultimo in ordine di tempo è Blinding Lights, ma anche tutte le esibizioni live compresi gli Mtv Video Music Awards 2020 e gli American Music Awards 2020 saprete benissimo di cosa stiamo parlando. Lache Theha indossato in occasione dell'ultimo Super Bowl è stata indossata sopra una camicia nera ...

Fedez : Io che scopro oggi del tour di The Weeknd e i biglietti sono già tutti esauriti... - team_world : Il protagonista musicale di questo inizio settimana è sicuramente THE WEEKND: oggi è partita la vendita generale de… - ilpost : Lo spettacolo di The Weeknd all’intervallo del Super Bowl - roberumene : RT @Ri_Ghetto: La morale è: The Weeknd bravissimo, ma lo show iconico solo le donne pop lo sanno fare. Bye. #SuperBowl - steffy_rosas : RT @Tapiano77: Mamma mia ma che ha fatto The Weeknd????? #TheWeeknd #SuperBowl -