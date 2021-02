The Nest (Il nido): Villa dei Laghi, ecco dove si trova la location del film (Di lunedì 8 febbraio 2021) Villa dei Laghi, detta anche Castello dei Laghi, è il nome dell'incredibile location in cui hanno avuto luogo le riprese di The Nest (Il nido). The Nest (Il nido) è un film horror italiano del 2019 diretto dall'esordiente Roberto De Feo, le cui riprese si sono svolte presso Villa dei Laghi, un'incredibile location, con una storia altrettanto interessante, che si trova nei pressi di Torino. Localizzata nel Comune di Druento la Villa dei Laghi, detta anche Castello dei Laghi, è situata su una penisola al centro del Lago Grande. Originariamente un reposoir di caccia, costruito per volere di Re Vittorio Emanuele II fra il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 febbraio 2021)dei, detta anche Castello dei, è il nome dell'incredibilein cui hanno avuto luogo le riprese di The(Il). The(Il) è unhorror italiano del 2019 diretto dall'esordiente Roberto De Feo, le cui riprese si sono svolte pressodei, un'incredibile, con una storia altrettanto interessante, che sinei pressi di Torino. Localizzata nel Comune di Druento ladei, detta anche Castello dei, è situata su una penisola al centro del Lago Grande. Originariamente un reposoir di caccia, costruito per volere di Re Vittorio Emanuele II fra il ...

RaiQuattro : Il nuovo horror italiano incontra le atmosfere gotiche de 'Il giro di vite' di Henry James: stasera alle 21.20, in… - ladanihadetto : @83_redgrape Eh... The nest. L'hai visto? - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Nest (Il nido): Villa dei Laghi, ecco dove si trova la location del film - Noovyis : (The Nest - Il nido: stasera su Rai4 il film horror di Roberto De Feo) Playhitmusic - - andreadesider10 : RT @RaiQuattro: Stasera su #Rai4: ?? alle 21:20 per il ciclo Supernatural Thriller “The Nest - Il nido” di Roberto del Feo in 1^ visione ?? a… -