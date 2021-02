The Lincoln Lawyer: Neve Campbell nella nuova serie Netflix (Di lunedì 8 febbraio 2021) La star di Scream and House of Cards Neve Campbell si riunirà con Netflix in The Lincoln Lawyer, l’adattamento televisivo imminente dei romanzi bestseller dell’autore Michael Connelly di David E. Kelley (Big Little Lies) e dello showrunner Ted Humphrey (The Good Wife). Di cosa parlerà The Lincoln Lawyer? La storia della nuova serie tv Netflix si concentrerà sul personaggio di Haller (proprio come nel film del 2011) un avvocato penalista di Los Angeles che ha come suo “ufficio” il sedile posteriore della sua Lincoln e va da tribunale a tribunale per difendere clienti di qualsiasi tipo. La prima stagione della serie, sarà basata sul secondo libro della saga di Connelly, The Brass ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 8 febbraio 2021) La star di Scream and House of Cardssi riunirà conin The, l’adattamento televisivo imminente dei romanzi bestseller dell’autore Michael Connelly di David E. Kelley (Big Little Lies) e dello showrunner Ted Humphrey (The Good Wife). Di cosa parlerà The? La storia dellatvsi concentrerà sul personaggio di Haller (proprio come nel film del 2011) un avvocato penalista di Los Angeles che ha come suo “ufficio” il sedile posteriore della suae va da tribunale a tribunale per difendere clienti di qualsiasi tipo. La prima stagione della, sarà basata sul secondo libro della saga di Connelly, The Brass ...

