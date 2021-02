Tesla investe 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin e li accetterà come mezzo di pagamento: il valore della criptovaluta supera i 43mila dollari (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tesla ha investito 1,5 miliardi in Bitcoin e prevede di iniziare ad accettare la criptovaluta come pagamento. Ed è bastato che Bloomberg News riportasse la notizia per far nuovamente schizzare i prezzi della moneta digitale a un valore record superiore a 43.000 dollari. Il Bitcoin torna così sulle montagne russe, dopo il rally del 2020 a cui erano seguite prese di beneficio con conseguente calo repentino verso il 10 gennaio. Nella documentazione per la Sec, Tesla scrive che si aspetta di iniziare ad accettare Bitcoin “nel prossimo futuro, inizialmente su base limitata e in base alle leggi applicabili”. Nei giorni scorsi il fondatore Elon Musk aveva postato tweet sulle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021)ha investito 1,5ine prevede di iniziare ad accettare la. Ed è bastato che Bloomberg News riportasse la notizia per far nuovamente schizzare i prezzimoneta digitale a unrecord superiore a 43.000. Iltorna così sulle montagne russe, dopo il rally del 2020 a cui erano seguite prese di beneficio con conseguente calo repentino verso il 10 gennaio. Nella documentazione per la Sec,scrive che si aspetta di iniziare ad accettare“nel prossimo futuro, inizialmente su base limitata e in base alle leggi applicabili”. Nei giorni scorsi il fondatore Elon Musk aveva postato tweet sulle ...

