Terzo posto per il film sul Calcio storico Fiorentino Quattro Colori (Di martedì 9 febbraio 2021) Il film “Quattro Colori” di Donal Moloney, selezionato nella categoria documentari all’Hollywood Indipendet filmmaker Awards, il festival organizzato in collaborazione con la Paramount, ha ottenuto il Terzo premio.Il film presentato in anteprima lo scorso giugno, svela le origini, la tradizione, le vite dietro al Gioco che da cinque secoli appassiona Firenze.La cerimonia di premiazione, causa pandemia, è stata rinviata in estate ai Paramount Studios di Los Angeles. Leggi su laprimapagina (Di martedì 9 febbraio 2021) Il” di Donal Moloney, selezionato nella categoria documentari all’Hollywood Indipendetmaker Awards, il festival organizzato in collaborazione con la Paramount, ha ottenuto ilpremio.Ilpresentato in anteprima lo scorso giugno, svela le origini, la tradizione, le vite dietro al Gioco che da cinque secoli appassiona Firenze.La cerimonia di premiazione, causa pandemia, è stata rinviata in estate ai Paramount Studios di Los Angeles.

uItimatae : NON VI PERDONERÒ MAI PER QUESTO TERZO POSTO - louviiaa : @vinoorosso che sofferenza cristina al terzo posto - namacissiii : @louviiaa isak terzo/quarto posto fa male al cuore ma lo accetto perché sei tu?? - DanieleGianca : @Godot42405938 Oggi nella mentalità non c'è neanche il quarto posto. Questo ha retto la Roma tra secondo e terzo po… - bi_idda : RT @Leseriedelcuore: E CHI HA IL PRIMO POSTO IN TENDENZA?? ed il TERZO?EBBENE SI #prelemi #GFVIP #giuliasalemi @GrandeFratello https://t.co… -