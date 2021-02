Tempesta d' amore | anticipazioni 8 febbraio | un nuovo arrivo al Fürstenhof

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Uninaspettatoalturberà la quiete di Vanessa Sonnbichler, come rivelano ledid'di oggi, lunedì 8. Si tratta di Cornelia Holler, approdata in hotel come candidata alla posizione di capo concierge. Il suonon passerà inosservato alla nipote di Alfons che noterà immediatamente un'intesa speciale tra lei e Robert. Così, in preda alla gelosia, la giovane penserà di ordire un piano affinché la new entry scappi via a gambe levate e le racconterà terribili aneddoti sulcon l'intento di liberarsi della sua potenziale rivale. Nel frattempo, dopo l'incidente di Linda , che è stata colpita da un maldestro tiro di Amelie nel corso di una lezione di polo con Tim, ...