Tassa sulle grandi ricchezze | coro di consensi a livello internazionale La petizione de ilfattoquotidiano it a 75mila firme | obiettivo 100mila!

(Di lunedì 8 febbraio 2021) L’ultima in ordine di tempo è stata la Corte dei Conti, con il suo presidente che Guido Carlino che ha definito “auspicabile” l’introduzione di unapatrimoniale. Semaforo verde lo aveva acceso a inizio gennaio anche la Banca d’Italia. Ma è ache si sta verificando una grande convergenza verso questo tipo di imposizione Ocse, Fondo monetarioe, da ultimo, anche figure di primo piano della Banca mondiale. C’è ormai una sorta di “Washington consensus” a favore di un prelievo. Di recente Bloomberg ha diffuso una dettagliata analisi sul tema intitolata “Wealth Tax is going global”, lasulla ricchezza sta diventando un tema globale. Studi di prestigiose università e “think tank” ne ...

Il Fatto Quotidiano

