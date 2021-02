Svizzera, neve e cielo gialli per la sabbia del Sahara | video (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il cielo e la neve nei pressi di una stazione sciistica in Svizzera si sono colorati di arancione a causa della sabbia del Sahara, che è stata trasportata dai forti venti provenienti da sud. Il curioso fenomeno meteorologico si verifica quasi ogni anno, ma questa volta è stato particolarmente sorprendente data la forza del vento e la quantità di particelle di sabbia presenti nell'aria. Guarda tutti i video Multa Battaglia neve Inghilterra NoneValanga neve Giappone Noneneve Cortina None Leggi su panorama (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ile lanei pressi di una stazione sciistica insi sono colorati di arancione a causa delladel, che è stata trasportata dai forti venti provenienti da sud. Il curioso fenomeno meteorologico si verifica quasi ogni anno, ma questa volta è stato particolarmente sorprendente data la forza del vento e la quantità di particelle dipresenti nell'aria. Guarda tutti iMulta BattagliaInghilterra NoneValangaGiappone NoneCortina None

