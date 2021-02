Superman and Lois | il dramma della famiglia di Clark Kent al centro del nuovo trailer

(Di lunedì 8 febbraio 2021) In undiandlotta per bilanciare ilfamiliare con i doveri da supereroe nell'ultimo capitolo dell'Arrowverse. Ilserie The CWandaccenna alfamiliare che ha colpito il protagonista, il supereroeandè l'ultimo adattamento DC Comics a fare il suo ingresso nell'ArrowverseCW. Protagonististoria sono Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch. I personaggi sono stati introdotti per la prima volta nell'Arrowverse in Supergirl per poi unirsi a una più ampia gamma di eroi ...

La sua assenza aveva modificato l'inquadratura nella gag, presentandodal collo in giù, ... Scoopers could have scooped thatbeen right at the time but wrong in the end. ? David F. Sandberg ...... e per il momento solo in esclusiva per la nuova piattaforma di streaming HBO Max TRAMA : In Zack Snyder's Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di(Henry Cavill) non ...In un nuovo trailer di Superman and Lois, Clark Kent lotta per bilanciare il dramma familiare con i doveri da supereroe nell'ultimo capitolo dell'Arrowverse. Il nuovo trailer della serie The CW Superm ...Il nuovo trailer della serie TV Superman & Lois. Lo show con Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch debutterà il 23 febbraio in America.