Superbowl 2021 | The Weeknd vince il campionato dell' r&b

(Di lunedì 8 febbraio 2021) A causaa perdurante pandemia, ilsi è tenuto al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida, davanti a "soli" 22 mila spettatori, contro i 65.618 che può normalmente ospitare la struttura. La finale deldi football NFL, che ha visto il trionfo dei Tampa Bay Buccaneers (31 a 9 contro i Kansas City Chiefs), ha consacrato davanti a 100 milioni di spettatori in tutto il mondo il talento di The, il cui After Hours, riuscito mix tra r&b e synth-pop anni Ottanta, è stato l'album più ascoltato del 2020, con 1,6 miliardi di stream su Spotify. L'artista canadese, il cui vero nome è Abel Makkonen Tesfaye, ha vinto in carriera tre Grammy Awards e otto Billboard Music Awards, ritagliandosi un ruolo di primo piano nel music biz degli ultimi 10 anni con uno stile peculiare, ...

