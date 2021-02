Super Bowl | Tom Brady leggenda | battuti i Kansas City Chiefs di Mahomes

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Al primo anno con i Tampa Bay Buccanneers, Tomconquista il, il settimo in carriera.grazie di Pat. Arriva il settimo titolo della NFL per Tom, che guida i suoi Tampa Bay Buccaneers alla vittoria delLV. La frachigia della Florida conquista il L'articolo proviene da Inews.it.

I Tampa Buccaneers, davanti al pubblico di casa, hanno dominato e vinto la 55ma edizione delbattendo 31 a 9 i Kansas City Chiefs. Per la squadra il secondo titolo della sua storia. Per il suo quarterback e leader Tom Brady, 43 anni, un vero e proprio trionfo, con la conquista del ...In un'edizione più sottotono a causa della pandemia, è stato comunque uno show. Grande performance dell'artista di Franklin prima della sfida tra Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs: si commuove ...Al primo anno con i Tampa Bay Buccanneers, Tom Brady conquista il Super Bowl, il settimo in carriera. Battuti i Kansas City Chiefs grazie di Pat Mahomes.Grande spettacolo nell'intervallo del Super Bowl vinto dai Buccaneers di Tom Brady protagonista l'artista canadese The Weeknd e Miley Cyrus nel pre-part ...