Super Bowl Nfl | Brady trionfa con Tampa Bay

(Di lunedì 8 febbraio 2021) IBay Buccaneers hanno vinto il, conquistando il titolo di campioni Nfl. Nello stadio di casa, la squadra guidata dall’eterno quarterback Tomha sconfitto i Kansas City Chiefs, campioni uscenti, per 31-9., 43 anni, alla prima stagione con i Buccaneers conquista il settimo titolo della sua straordinaria carriera dopo i 6 anelli vinti con i New England Patriots. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Eurosport_IT : I Tampa Bay #Buccaneers vincono il #SuperBowl #SBLIV ???? Battuti 31-9 i Kansas City #Chiefs: MVP il leggendario Tom… - SkyTG24 : Tom Brady, decimo Super Bowl a 43 anni: carriera, record e vita privata del campione - RaiNews : I Tampa Bay Buccaneers trionfano sul Kansas City Chiefs. Tom Brady è già nella storia del football americano. Dal b… - Lebienpublic : #TampaBay remporte son 2e #SuperBowl, #TomBrady son 7e - zeta_reticoli : RT @Eurosport_IT: I Tampa Bay #Buccaneers vincono il #SuperBowl #SBLIV ???? Battuti 31-9 i Kansas City #Chiefs: MVP il leggendario Tom Brady… -

Promessa mantenuta: l'artista canadese ha portato una esperienza cinematografica che ha trasmesso alla gente una sensazione bella di normalità. Sette canzoni, fuochi artificiali e un coro portentosoI Tampa Buccaneers, davanti al pubblico di casa, hanno dominato e vinto la 55ma edizione delbattendo 31 a 9 i Kansas City Chiefs. Per la squadra il secondo titolo della sua storia. Per il suo quarterback e leader Tom Brady, 43 anni, un vero e proprio trionfo, con la conquista del ...“Questa squadra è campione per sempre, nessuno potrà mai portarci via questo”, le parole del leggendario QB riportate da ESPN. L’ennesimo miracolo del giocatore più vincente e iconico della storia del ...La 55esima edizione del Super Bowl va ai Tampa Buccaneers, che questa notte davanti al proprio pubblico, hanno battuto 31 a 9 i Kansas City Chiefs. Per la squadra il secondo titolo della sua storia ...