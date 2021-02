Super Bowl, lo spot con Chalamet figlio adolescente di Edward Manidiforbice (con mamma Wynona Rider) – Il video (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nel film con Johnny Depp, la vita per Edward Manidiforbice era piuttosto difficile. Lo stesso vale per il figlio, interpretato dall’attore americano Timothee Chalamet in occasione di uno spot andato in onda nell’intervallo del Super Bowl per una nota casa automobilistica a stelle e strisce. Stavolta l’erede di Edward, vive le difficoltà della sua condizione bucando palloni da football e creando disastri durante le lezioni di fisica. Accompagnato dalla madre Kim, interpretato da Wynona Rider proprio come nel lungometraggio del 1990, il giovane Manidiforbice si riscopre attraverso la guida di una vettura dotata di autopilota. video: YouTube/Cadillac Leggi anche: Chorus of ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nel film con Johnny Depp, la vita perera piuttosto difficile. Lo stesso vale per il, interpretato dall’attore americano Timotheein occasione di unoandato in onda nell’intervallo delper una nota casa automobilistica a stelle e strisce. Stavolta l’erede di, vive le difficoltà della sua condizione bucando palloni da football e creando disastri durante le lezioni di fisica. Accompagnato dalla madre Kim, interpretato daproprio come nel lungometraggio del 1990, il giovanesi riscopre attraverso la guida di una vettura dotata di autopilota.: YouTube/Cadillac Leggi anche: Chorus of ...

