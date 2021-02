Super Bowl 2021 | vincono Tampa Bay e Tom Brady | le foto e i momenti più belli

(Di lunedì 8 febbraio 2021) AlBay e Tom, che a 43 anni mette in bacheca il settimo trionfo, il primo lontano da New England. Kansas City e Patrick Mahomes, il suo giovane quarterback di puro talento, non riescono a ripetere il successo dello scorso anno. IlLV finisce 31-9 per la squadra di casa: il primo colpo d'occhio è proprio sugli spalti del Raymond James Stadium di(Florida) dove il pubblico c'è, anche se limitato a meno della metà della capienza. Tanto di cappello, dunque, alla Nfl che non solo è stata capace di portare a compimento una stagione nel mezzo della pandemia, ma anche di fare in modo che vi fossero 25.000 tifosi sui 65.890 posti disponibili. Perché lo sport di questi giorni, senza pubblico, ...

Era stato annunciato, e così è stato: quest'anno in occasione del Super Bowl non c'è stato il solito diluvio di spot/trailer dei nuovi film in uscita , anche perché purtroppo, date le circostanze, molti di quelli pubblicizzati a tariffe stratosferiche durante il ...Grazie ad una straordinaria prova di Tom Brady, i Tampa Bay Buccaneers hanno vinto il Super Bowl numero 55, giocato proprio in Florida, battendo i Kansas City Chiefs per 31 - 9. Una sfida decisa dal quarterback dei Bucs, capace di lanciare tre touchdown e 201 yard nel corso dell'...