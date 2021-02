Super Bowl 2021 | quanti soldi hanno guadagnato i vincitori? Montepremi milionario per Tom Brady

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tomè entrato nella leggenda dello sport mondiale: questa notte ha trascinato i suoi Tampa Bay Buccaneers verso la conquista del, travolgendo i Kansas City Chiefs per 31-9. Uno dei giocatori di football americano più forti di tutti i tempi ha conquistato il settimo anello della sua carriera, il primo lontano dai New England Patriots: a 43 anni suonati il marito di Giselle Buendchen non smette mai di stupire ed è stata encomiabile anche in questa occasione, dominando il confronto diretto con Patrick Mahomes. Stiamo parlando di uno degli sportivi più famosi al mondo, ma anche di uno degli atleti più pagati al mondo, come evidenzia la classifica di Forbes.guadagna Tom? Percepisce ben 27,87 milioni di dollari (circa 23,13 milioni ...