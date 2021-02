Strakosha sul futuro | “Sono pronto a nuove sfide Roma è una seconda casa ma la Bundesliga mi interessa”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Parlando con Sky Sport Germania, Thomas, portiere della Lazio che ha perso il posto dall’arrivo di Reina, ha aperto ad un possibile addio in estate: “aperto aè come unaper me ma laè un campionato moltonte. Potrebbe essere un ottimo passo per la mia carriera. Il Borussia Dortmund? E’ un grande club con grandi ambizioni. Chiaramente è una societànte che ha anche uno stadio incredibile. Mentirei se dicessi di non essereto”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Fantacalcio : Lazio, rebus Strakosha: le ultime sul futuro e la gestione al #Fantacalcio - lazio24h : Lazio, arriva la smentita ufficiale sul caso Strakosha - LazionewsEu : Caccia al sostituto di Strakosha: diversi nomi sul taccuino di Tare #SSLazio #LazioNews #Lazio #LazioNewseu - AquilottoEddy : Che salto di qualità... (sarcasmo) Con questi nomi mi tengo #Strakosha e #Reina tutta la vita e faccio crescere… - Eagles641 : Leggere gli articoli di Agresti sulla nostra Lazio è sempre un piacere La Lazio ha ripreso a correre e lui che fa?… -

Ultime Notizie dalla rete : Strakosha sul

Le probabili formazioni Conancora out per infortunio spazio ancora a Reina tra i pali e ...fronte Cagliari in arrivo un cambio radicale. Di Francesco schiererà una difesa a tre vista già ...In caso di forfait di Radu, c'è Hoedt (e Acerbi spostatocentrosinistra). Nessuna sorpresaancora out, la porta è sempre più di Reina. Davanti a lui, come detto, Musacchio, Acerbi e ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Il portiere della Lazio Thomas Strakosha è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Sky Sports in Germania, parlando di un poss ...Thomas Strakosha è sparito dai radar. Il portiere della Lazio era partito da titolare anche in questa stagione, o quanto meno in campionato. Qualche prestazione non ottimale unit ...