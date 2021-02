Stefania Sandrelli | la verità su “La Chiave” | «Scandaloso? Girarlo è stato liberatorio»

Leggi su urbanpost

In "Lei mi parla ancora"interpreta Caterina, la madre di Vittorio ed Elisabetta Sgarbi, così come è stata dipinta dal marito Giuseppe nell'omonimo libro. «All'inizio ero un po' perplessa: l'idea di andare sul set con questo virus che gira mi faceva paura. Ma la voglia di lavorare con Pupi Avati era tanta e mi sono lasciata convincere. Io ho bisogno di fidarmi. E se mi fido mi affido», ha esordito l'attrice in un'intervista concessa a "Tv Sorrisi e Canzoni". Una chiacchierata in cui la 74enne toscana ha ripercorso la sua carriera, svelandone alcuni retroscena. Spazio anche per il privato: la diva ha confessato che non girerebbe mai per timidezza un film sulla storia con il suo attuale compagno Giovanni Soldati.