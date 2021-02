Stefania Orlando, chi è il padre Pietro Romano Orlando: famoso magistrato (Di lunedì 8 febbraio 2021) Stefania Orlando, ora concorrente del Grande Fratello Vip, è figlia di Biagina e Pietro Romano Orlando (magistrato di Roma). Stefania Orlando è nata a Roma il 23 dicembre 1962: bella ed intraprendente, Stefania ha lasciato la casa dei genitori a soli 18 anni per seguire l’amore. “Mi sono mantenuta facendo la modella e poi l’agente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 8 febbraio 2021), ora concorrente del Grande Fratello Vip, è figlia di Biagina edi Roma).è nata a Roma il 23 dicembre 1962: bella ed intraprendente,ha lasciato la casa dei genitori a soli 18 anni per seguire l’amore. “Mi sono mantenuta facendo la modella e poi l’agente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GrandeFratello : Bigliettino-gate... ??#GFVIP - iostoconlaqueen : @frannzan @Ari_prova Stefania Orlando sul piano umano è tutto ciò che nella vita vorrei diventare - parloavanveraa : Voi Tommaso Zorzi e Stefania Orlando non ve li meritate proprio #tzvip #sovip #gfvip - elenazille_00 : RT @Leviperedistef1: CHE GRANDE FRATELLO ICONICO CHE STA FACENDO STEFANIA ORLANDO ???? PROUND ?? #gfvip #tzvip - nagia59 : RT @LiveNoneladUrso: 'La prima volta sono venuto a difendere mia moglie e ora sono qui per difendere me stesso' Il marito di Stefania Orl… -