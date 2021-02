Stasera Benfica-Famalicao | formazioni | quote | pronostici Jorge Jesus torna in panchina dopo il COVID

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Domani ilcomincerà il suo girone di ritorno e lo farà in una situazione che non avrebbe mai immaginato all’inizio di stagione: le Aquile sono quarte, distanti 11 punti dallo Sporting capolista, 5 dal Porto diretto inseguitore e 2 anche dal Braga, che ha superato i ragazzi di, per giunta raggiunti dal InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Stasera Benfica

TUTTO mercato WEB

... "A quanto pare Ferreyra ha rescisso con il. Potrebbe essere un'occasione per la Roma ...al posto di Pinamonti facevi entrare Dzeko, invece abbiamo un centrocampista inutilizzato che ...Per il Napoli di , qualificatodopo il pareggio interno contro la Real Sociedad e che non potrà ovviamente incontrare gli spagnoli, il pericolo arriverà dal, arrivato secondo nel ...Poche ore alla chiusura del calciomercato: i club d’Italia avranno tempo fino a stasera, ore 20.00, per concludere le trattative ancora in essere e proseguire poi per la propria strada nella seconda p ...L'edizione odierna de Il Roma ha commentato il mercato invernale del Napoli, in vista dell'ultima giornata. La sessione si chiuderà alle 20.