Sport Italiano sotto choc: il campione è morto a soli 22 anni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dal sindacato unitario dei giornalisti della Campania arriva il messaggio di cordoglio indirizzato ad Enrico, papà di Luigi: «Il segretario Claudio Silvestri e i consiglieri del Sindacato unitario giornalisti si stringono fraternamente al collega Enrico per la scomparsa del figlio Luigi». #FOTO A FINE ARTICOLO È morto improvvisamente domenica mattina. Il giovane campioncino e si era fatto valere fin dall'età di diciassette anni, partecipando agli Europei con la Nazionale under 17. Luigi aveva conquistato il titolo Italiano individuale di Eccellenza nel 2016 ed è stato per diversi anni componente delle Squadre Nazionali Giovanili. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) sotto choc il mondo dello Sport giovanile campano che si è stretto intorno alla famiglia del ragazzo ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dal sindacato unitario dei giornalisti della Campania arriva il messaggio di cordoglio indirizzato ad Enrico, papà di Luigi: «Il segretario Claudio Silvestri e i consiglieri del Sindacato unitario giornalisti si stringono fraternamente al collega Enrico per la scomparsa del figlio Luigi». #FOTO A FINE ARTICOLO Èimprovvisamente domenica mattina. Il giovane campioncino e si era fatto valere fin dall'età di diciassette, partecipando agli Europei con la Nazionale under 17. Luigi aveva conquistato il titoloindividuale di Eccellenza nel 2016 ed è stato per diversicomponente delle Squadre Nazionali Giovanili. (CONTINUA DOPO LA FOTO...)il mondo dellogiovanile campano che si è stretto intorno alla famiglia del ragazzo ...

giusmo1 : Atletica, Larissa Iapichino senza limiti: stabilisce per tre volte il primato italiano Under 20 del lungo… - Agenzia_Ansa : Atletica: Iapichino per 3 volte record italiano nel lungo U.20. Tricolori juniores, bellissima gara della 18enne '… - Cicco16 : #Sinner che gran peccato. Sarebbe bastato un giorno in più di riposo per avere più possibilità. Ma è bello avere un… - FMonderna : RT @Max_883: Gol #Belotti in A dal 2016 a oggi: 26, 10, 15, 16, 11= 78 gol Gol #Immobile in A dal 2016 a oggi: 23, 29, 15, 36, 14 = 117 go… - TeenaMahr : Lewis crea una fondazione che permette maggiore inclusività in uno sport d'élite come la Formula 1 Tifoso italiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Italiano Sinner eliminato al primo turno: Shapovalov vince al quinto set

Solo poche ore fa il tennista azzurro classe 2001 aveva giocato e vinto la finale di Melbourne contro l'altro italiano Travaglia (anche lui oggi eliminato al primo turno).

Australian Open, i risultati degli italiani: Sinner eliminato, Giorgi - Errani al 2° turno

L'italiano torna padrone del gioco e chiude 6 - 4, rimandando tutto al quinto set. Qui cede subito il suo turno di battuta, lasciando intravedere una netta difficoltà fisica: quasi su una gamba sola ...

Lo sport italiano ancora diviso tra Nord e Sud Tuttosport Juventus Inter Coppa Italia: le probabili formazioni, cambio in difesa

Pirlo ha dalla sua un importante gettone per fare un buon risultato e ottenere il pass per la finale. Ecco, quindi, i probabili undici che scenderanno in campo domani sera all’Allianz Stadium di Torin ...

Coronavirus, Italia campo neutro per Champions League e Europa League

La UEFA sta valutando l’ipotesi di sfruttare l’Italia come campo neutro per alcune partite di Champions League e Europa League. I dettagli ...

Solo poche ore fa il tennista azzurro classe 2001 aveva giocato e vinto la finale di Melbourne contro l'altroTravaglia (anche lui oggi eliminato al primo turno).L'torna padrone del gioco e chiude 6 - 4, rimandando tutto al quinto set. Qui cede subito il suo turno di battuta, lasciando intravedere una netta difficoltà fisica: quasi su una gamba sola ...Pirlo ha dalla sua un importante gettone per fare un buon risultato e ottenere il pass per la finale. Ecco, quindi, i probabili undici che scenderanno in campo domani sera all’Allianz Stadium di Torin ...La UEFA sta valutando l’ipotesi di sfruttare l’Italia come campo neutro per alcune partite di Champions League e Europa League. I dettagli ...