Spari e coltellate | paura nel condominio | ' Serve più sicurezza | poteva essere una strage'

(Di lunedì 8 febbraio 2021) PORTO SAN GIORGIO È ancora sconvolta la signora Anna, la donna che, insieme al figlio, si è vista puntare addosso una pistola nella serata di venerdì da un suo condomino in una palazzina di via ...

Corriere Adriatico

PORTO SAN GIORGIO È ancora sconvolta la signora Anna, la donna che, insieme al figlio, si è vista puntare addosso una pistola nella serata di venerdì da un suo condomino in ...Dopo una lite in un appartamento per problemi condominiali, un uomo ha sparato due colpi di pistola ed è stato disarmato da un altro condomino, durante una colluttazione, non prima di aver ferito alle ...