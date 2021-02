Sos giovani: l’home delivery fa aumentare il consumo di alcolici tra i minorenni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il consumo di alcol tra i giovani è un fenomeno preoccupante. E non accenna a diminuire, soprattutto per via delle vendite online. Lo rivela l’ultimo rapporto annuale su Epidemiologia e monitoraggio alcol correlato in Italia e nelle Regioni, l’effetto prolungato dei vari lockdown o delle restrizioni imposte a bar e locali della ristorazione, ha determinato un incontrollato consumo di alcolici tra i minorenni, sfruttando le opportunità delle vendite dell’home delivery. Si tratta sempre più spesso di abuso di birra, aperitivi alcolici e superalcolici, che determina il fenomeno del “binge drinking”, il bere per ubriacarsi. Occorre quindi intercettare e contrastare per tempo queste tendenze, prima che possano contribuire a consolidare ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ildi alcol tra iè un fenomeno preoccupante. E non accenna a diminuire, soprattutto per via delle vendite online. Lo rivela l’ultimo rapporto annuale su Epidemiologia e monitoraggio alcol correlato in Italia e nelle Regioni, l’effetto prolungato dei vari lockdown o delle restrizioni imposte a bar e locali della ristorazione, ha determinato un incontrollatoditra i, sfruttando le opportunità delle vendite del. Si tratta sempre più spesso di abuso di birra, aperitivie super, che determina il fenomeno del “binge drinking”, il bere per ubriacarsi. Occorre quindi intercettare e contrastare per tempo queste tendenze, prima che possano contribuire a consolidare ...

zoppi_carla : RT @Avvenire_Nei: Il consumo di alcool tra i giovani è un fenomeno preoccupante. E non accenna a diminuire come rivela l’ultimo rapporto ht… - enzo_magar : RT @Avvenire_Nei: Il consumo di alcool tra i giovani è un fenomeno preoccupante. E non accenna a diminuire come rivela l’ultimo rapporto ht… - TuttoQuaNews : RT @Avvenire_Nei: Il consumo di alcool tra i giovani è un fenomeno preoccupante. E non accenna a diminuire come rivela l’ultimo rapporto ht… - AntonioInteglia : RT @Avvenire_Nei: Il consumo di alcool tra i giovani è un fenomeno preoccupante. E non accenna a diminuire come rivela l’ultimo rapporto ht… - ottovanz : RT @Avvenire_Nei: Il consumo di alcool tra i giovani è un fenomeno preoccupante. E non accenna a diminuire come rivela l’ultimo rapporto ht… -