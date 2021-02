Snowboardcross | tutti contro Alessandro Haemmerle nella rassegna iridata maschile L’Italia punta su Sommariva e Visintin

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 febbraio 2021) I Mondiali 2021 disono ormai prossimi a iniziare. I grandi della disciplina, infatti, si giocheranno il titolo iridato a Idre Fjäll, Svezia, questo giovedì. Il primo favorito per il successo, in campo, è l’austriaco, il quale ha conquistato la Coppa del Mondo nel 2018/2019 e nel 2019/2020 e in questa stagione ha vinto la seconda tappa della suddetta manifestazione a Chiesa in Valmalenco.soprattutto su Lorenzoe Omar, rispettivamente secondo e terzo classificato l’anno scorso in Coppa del Mondo. Al momento colui che sembra godere del miglior stato di forma è, il quale, a Chiesa in Valmalenco, ha colto un terzo e un settimo posto. ...