Sky, Amazon Prime Video, Netflix a Febbraio le serie tv riguardano il futuro (Di lunedì 8 febbraio 2021) Si guarda al futuro, che sia la fantascienza distopica di Ridley Scott che sbarca su Sky, o quella che propone Amazon con Soulmates o ancora quella post-apocalittica di Netflix con Tribes of Europa. Febbraio è fantascienza, distopia e stupore. E non è poco, dopo un anno in cui la pandemia ha fatto venir meno ogni certezza, cercare di distrarsi guardando al domani. Su Sky Atlantic e Now tv dall'8 Febbraio arriva l'attesissima Raised by Wolves - Una nuova umanità che vede Ridley Scott per la prima volta alle prese con una serie tv, già rinnovata per una seconda stagione. Scott è qui nei panni di produttore e di regista (dei primi due episodi). La... Leggi su digital-news (Di lunedì 8 febbraio 2021) Si guarda al, che sia la fantascienza distopica di Ridley Scott che sbarca su Sky, o quella che proponecon Soulmates o ancora quella post-apocalittica dicon Tribes of Europa.è fantascienza, distopia e stupore. E non è poco, dopo un anno in cui la pandemia ha fatto venir meno ogni certezza, cercare di distrarsi guardando al domani. Su Sky Atlantic e Now tv dall'8arriva l'attesissima Raised by Wolves - Una nuova umanità che vede Ridley Scott per la prima volta alle prese con unatv, già rinnovata per una seconda stagione. Scott è qui nei panni di produttore e di regista (dei primi due episodi). La...

