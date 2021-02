Sileri | Situazione non stabilizzata | ma abbiamo scavallato Terza ondata? Sarà meno grave

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 8 febbraio 2021) “Stiamo riaprendo perché si sono create le condizioni per farlo. Sono decisioni che non c’entrano nulla con la sorte del governo. Stiamo facendo un passo secondo la gamba. Lanon èma ci sono elementi che mi fanno dire che”. Lo ha affermato il viceministro alla salute, Pierpaoloin un’intervista al quotidiano ‘Libero’. “Entro marzo avremo vaccinato quasi tutti gli ottantenni, che costituiscono la stragrande maggioranza dei decessi da virus. Se metti in sicurezza le categorie più fragili, automaticamente si svuotano gli ospedali ed è più facile assistere i malati. In più, come dimostra l’andamento dell’epidemia nelle province di Bergamo e Brescia, - ha continuato- in certe zone sta maturando una certa protezione di gregge. ...