Sileri: "A giugno torneremo a vivere normalmente" (Di lunedì 8 febbraio 2021) Specifica Sileri ad Adnkronos: "Entro marzo avremo vaccinato quasi tutti gli ottantenni, che costituiscono la stragrande maggioranza dei decessi da virus. Se metti in sicurezza le categorie più fragili, automaticamente si svuotano gli ospedali ed è più facile assistere i malati. In più, come dimostra l'andamento dell'epidemia nelle province di Bergamo e Brescia, in certe zone sta maturando una certa protezione di gregge. Infine bisogna fare i complimenti agli italiani, che hanno imparato a convivere con il virus e a difendersi da esso: portano la mascherina, non si assembrano, si lavano le mani. Se possiamo permetterci qualche riapertura è perché è cresciuto il capitale civico degli italiani". Quanto al ritorno a una vita normale, dice Sileri: "Spero da giugno. I vaccini sono essenziali. Guardi Israele, dove la ...

