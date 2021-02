Silent Hill e il ritorno confermato da Akira Yamaoka: Konami non è responsabile della rimozione dell'intervista (Di lunedì 8 febbraio 2021) Konami ha negato la sua responsabilità dietro la rimozione di un'intervista del compositore di Silent Hill, Akira Yamaoka, che ha portato poco tempo fa alla speculazione che un nuovo gioco della serie horror potrebbe essere in arrivo. In una dichiarazione inviata a Videogamer.com, un portavoce della compagnia ha detto che "Konami non ha chiesto ad Al Hub di rimuovere l'intervista". L'intervista è stata originariamente pubblicata sul canale YouTube Al Hub e in questa occasione Yamaoka ha confermato che una nuova cosa su cui il compositore sta lavorando sarà rivelata presto, aggiungendo: "credo sia proprio quello di cui ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 8 febbraio 2021)ha negato la sua responsabilità dietro ladi un'del compositore di, che ha portato poco tempo fa alla speculazione che un nuovo giocoserie horror potrebbe essere in arrivo. In una dichiarazione inviata a Videogamer.com, un portavocecompagnia ha detto che "non ha chiesto ad Al Hub di rimuovere l'". L'è stata originariamente pubblicata sul canale YouTube Al Hub e in questa occasionehache una nuova cosa su cui il compositore sta lavorando sarà rivelata presto, aggiungendo: "credo sia proprio quello di cui ...

