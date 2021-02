Sestriere valanga | dispersi due sci alpinisti Soccorsi | Forse travolti da slavina

Corriere : Morto Carlalberto Cala Cimenti, l’alpinista dei record travolto da una valanga a Sestriere - Agenzia_Ansa : Valanga sopra #Sestriere, due scialpinisti dispersi In azione il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese #ANSA - Corriere : Valanga a Sestriere: due scialpinisti dispersi - UgoFrascherelli : L’alpinista Carlo Alberto “Cala” Cimenti morto con un amico sotto una valanga a Sauze di Cesana - chiarabarbagli : RT @MichGPS: Non ci posso credere, ciao #calaCimenti -

Una nella giornata di lunedì e il timore che abbia travolto due scialpinisti che non hanno fatto rientro da un'escursione sulle montagne di. La slavina avrebbe investito Carlo Alberto ...Sono dispersi da ore due scialpinisti , probabilmente travolti da una sulla montagne di. I due non sono rientrati da un'escursione, e potrebbero essere stati investiti da una slavina. avvistata in seguito. Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, ...Al momento l'eliambulanza 118 si sta apprestando a portare in quota le prime squadre per una ricognizione sulla valanga Da una prima ricognizione effettuata da valle con il binocolo è stato notato un ...