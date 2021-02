Sestriere Valanga | dispersi due alpinisti | chi sono e da dove vengono

Leggi su viagginews

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Drammatiche ore sula causa di unain queste ore due, chie daore drammatiche quelle che si vivono in montagna sulle Alpi, in particolare sul, in provincia di Torino. Infatti, a quanto pare due scirisultanoe si teme per la loro vita, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com