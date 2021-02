Sestriere | si cercano due scialpinisti mai rientrati da un’escursione Si teme che siano stati travolti da una valanga

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Duenon sono mai tornati dasulle montagne di, in provincia di Torino. Sembra probabile cheentrambi rimastida una. Come riporta La Stampa, infatti, il segnale del cellulare di uno degli sciatori è stato localizzato proprio “sotto il distacco valanghivo, che è stato notato al confine tra i comuni di Cesana e Sauze di Cesana, da una prima ricognizione effettuata da valle con il binocolo”, spiega il Soccorso Alpino Piemontese. L’eliambulanza sta sorvolando la zona della Cima e del Col Chalvet dove è avvenuta la: sul posto anche i tecnici del soccorso Alpino e Speleologico piemontese, che sonoallertati dai carabinieri di. Portate in quota anche le prime ...

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono stati allertati dai carabinieri die subito è partita la macchina dei soccorsi. "Da una prima ricognizione effettuata da valle ...... con punte massime che -proprio a, arrivano a 4100 euro al metro quadro, mentre a ... 'In tanti oggiun appoggio, un rifugio nel caso si dovesse ripresentare una situazione simile anche ...I tecnici del soccorso alpino sono in azione a Sauze di Cesana nel versante meno frequentato della Cima del Bosco ...In azione il Soccorso alpino piemontese, le squadre portate in quota con un’eliambulanza. In Abruzzo per il forte vento e la nebbia i soccorritori sono saliti con gli sci ...