lador58 : @Linkiesta Serracchiani spiega chi cambia pelle. Certo lei è molto esperta in questo campo. - ontoxy : RT @Linkiesta: Serracchiani spiega che la Lega è «un partito populista, che cambia pelle a seconda dell’aria che tira» - angiuoniluigi : RT @Linkiesta: Serracchiani spiega che la Lega è «un partito populista, che cambia pelle a seconda dell’aria che tira» - Linkiesta : Serracchiani spiega che la Lega è «un partito populista, che cambia pelle a seconda dell’aria che tira» - NICOLACATAR : @giuseppepetroce @serracchiani @pdnetwork @tg2rai L'intervista di @stefanoceccanti a Radio Radicale (se avete cinqu… -

Ultime Notizie dalla rete : Serracchiani spiega

Linkiesta.it

"Il Pd ha risposto all'appello di Mattarella. Salvini ha fatto i suoi calcoli e si è accodato". Debora, vicepresidente del Partito democratico, accetta a denti stretti l'ingresso della Lega nel futuro governo ma " in un'intervista al Piccolo " ammette che la svolta europeista di Salvini è ...... 'Non possiamo essere noi a mettere veti -il possibile ministro per i Rapporti con il ... Ho visto gente che consideravo come fratelli, come Delrio o la, accettare l'abiura contro di ...La vicepresidente del Pd al Piccolo dice: «Il Pd ha risposto all’appello di Mattarella. Salvini ha fatto i suoi calcoli e si è accodato». Il Carroccio «non è la nuova Dc né la Cdu»: va dove va il cons ...UDINE. Alcune riforme del lavoro sono più che abbozzate e risultano funzionali al Recovery fund. Dagli ammortizzatori sociali ai fondi integrativi, l’onorevole Debora Serracchiani (Pd), in veste di pr ...