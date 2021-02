Serie C, Paganese-Catania rinviata al 24 febbraio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nuovo rinvio per Paganese-Catania per le condizioni pessime del campo. La Lega Pro ha comunicato il rinvio al 24 febbraio come si evince dal comunicato. La Lega, anche a ratifica dell’accordo intercorso tra le societa? interessate, a modifica di cui al Com. Uff. n. 272/DIV del 26.01.2021, ha disposto per la sottonotata gara la seguente variazione: Paganese-Catania 24 febbraio ore 14.30. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nuovo rinvio perper le condizioni pessime del campo. La Lega Pro ha comunicato il rinvio al 24come si evince dal comunicato. La Lega, anche a ratifica dell’accordo intercorso tra le societa? interessate, a modifica di cui al Com. Uff. n. 272/DIV del 26.01.2021, ha disposto per la sottonotata gara la seguente variazione:24ore 14.30. ITA Sport Press.

