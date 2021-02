Serie C-Girone C, il Bari ha scelto il futuro della sua panchina: arriva Carrera, domani la firma (Di lunedì 8 febbraio 2021) È giunta al capolinea l'avventura di Gaetano Auteri sulla panchina del Bari.Un solo punto nelle ultime tre partite e il rischio di vedersi sfuggire anche il secondo posto, con l'Avellino ad un passo. Sono questi alcuni dei motivi che hanno portato la dirigenza biancorossa a riflettere sul futuro dell'allenatore ex Catanzaro, esonerato in seguito alla sconfitta maturata ieri pomeriggio contro la Viterbese.Il nuovo tecnico del Bari, scrive il portale Gianlucadimarzio.com, sarà Massimo Carrera. domani la firma a Roma: accordo di sei mesi con con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B. Reduce dall'esperienza sulla panchina dell'Aek Atene in Grecia, da allenatore ha vinto un campionato di Prem'er-Liga (2016-17) e una ... Leggi su mediagol (Di lunedì 8 febbraio 2021) È giunta al capolinea l'avventura di Gaetano Auteri sulladel.Un solo punto nelle ultime tre partite e il rischio di vedersi sfuggire anche il secondo posto, con l'Avellino ad un passo. Sono questi alcuni dei motivi che hanno portato la dirigenza biancorossa a riflettere suldell'allenatore ex Catanzaro, esonerato in seguito alla sconfitta maturata ieri pomeriggio contro la Viterbese.Il nuovo tecnico del, scrive il portale Gianlucadimarzio.com, sarà Massimolaa Roma: accordo di sei mesi con con rinnovo automatico in caso di promozione inB. Reduce dall'esperienza sulladell'Aek Atene in Grecia, da allenatore ha vinto un campionato di Prem'er-Liga (2016-17) e una ...

... SI GIOCA Fischio d'inizio imminente per il posticipo del lunedì Ternana Casertana : cosa ci possono dire le statistiche su questa partita del girone C della Serie C? Si sta comportando naturalmente ...

Isaac Drogba , figlio del grande ex attaccante Didier, giocherà in Italia. Il piccolo Drogba è infatti stato tesserato dalla Folgore Caratese , club militante nel girone A della Serie D italiana. Questo il comunicato ufficiale con cui la Folgore Caratese ha annunciato l'arrivo di Isaac Drogba. LA NOTA UFFICIALE Drogba, getty 'La società Folgore Caratese ...

Il 20enne Isaak Drogba proverà a mettersi in mostra nel girone A di Serie D con la Folgore Caratese. Il figlio d'arte è cresciuto nei Blues.

La Folgore Caratese, club brianzolo del presidente Michele Criscitiello che milita nel girone A della Serie D ha tesserato Isaac Drogba, figlio del celebre Didier Il giovane è un classe 2000, ha inizi ...

Isaac Drogba , figlio del grande ex attaccante Didier, giocherà in Italia. Il piccolo Drogba è infatti stato tesserato dalla Folgore Caratese , club militante nel girone A della Serie D italiana. Questo il comunicato ufficiale con cui la Folgore Caratese ha annunciato l'arrivo di Isaac Drogba. LA NOTA UFFICIALE Drogba, getty 'La società Folgore Caratese ...